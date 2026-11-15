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Reuters: Іспанія фіксує рекордний приплив мігрантів на Канарські острови з 2020 року

Іспанська берегова охорона врятувала 1488 людей із 14 човнів. 

Reuters: Іспанія фіксує рекордний приплив мігрантів на Канарські острови з 2020 року
Мігранти після їх порятунку службами екстреної допомоги на пляжі Лас-Гальєтас
Фото: EPA/UPG

У суботу, 14 листопада, на Канарські острови в Іспанії прибули 1488 мігрантів. Це найбільша кількість людей, врятованих за одну добу з 2020 року.

Про це повідомила служба морського порятунку Іспанії, передає Reuters.

За даними служби, берегова охорона врятувала людей із 14 човнів. Попередній одноденний рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року, коли біля Канарських островів врятували 1461 мігранта.

На одному із човнів перебували 240 людей, серед них – 12 жінок та 36 дітей. Усіх їх доправили на острів Ель-Ієрро.

15 листопада міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес має відвідати Ель-Ієрро, щоб обговорити різке зростання кількості мігрантів.

На початку листопада прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.

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