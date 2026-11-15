Reuters: Іспанія фіксує рекордний приплив мігрантів на Канарські острови з 2020 року

У суботу, 14 листопада, на Канарські острови в Іспанії прибули 1488 мігрантів. Це найбільша кількість людей, врятованих за одну добу з 2020 року.
Про це повідомила служба морського порятунку Іспанії, передає Reuters.
За даними служби, берегова охорона врятувала людей із 14 човнів. Попередній одноденний рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року, коли біля Канарських островів врятували 1461 мігранта.
На одному із човнів перебували 240 людей, серед них – 12 жінок та 36 дітей. Усіх їх доправили на острів Ель-Ієрро.
15 листопада міністр територіальної політики Іспанії Анхель Віктор Торрес має відвідати Ель-Ієрро, щоб обговорити різке зростання кількості мігрантів.
На початку листопада прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.
- Раніше стало відомо, що Іспанія планує відійти від стандартних міграційних процедур і посилити правила подання заяв на притулок для мігрантів, які прибули до її північноафриканського анклаву Сеута під час масового переходу кордону в липні.