У Камбоджі розпочався саміт франкомовних країн

Сьогодні у Пномпені – столиці Камбоджі – розпочався саміт франкомовних країн, повідомляє DW.

Президент Франції Еммануель Макрон намагається запобігти виходу з організації її найбільшого африканського учасника – Демократичної Республіки Конго (ДРК) – що може статися через суперечку щодо того, хто очолить об'єднання в майбутньому.

Міжнародна організація франкомовних країн (OIF) об'єднує близько 90 держав і урядів, серед них є 53 повноправних члени – від Демократичної Республіки Конго до Канади.

Реклама

До її складу входять країни, де французька мова є офіційною, колишні французькі колонії, а також інші держави, що мають глибокі історичні зв'язки з Францією.

У понеділок OIF має обрати нового генерального секретаря. Луїза Мушіківабо з Руанди, яка обіймає цю посаду з 2018 року, претендує на третій термін. ДРК пригрозила вийти з організації в разі її переобрання. Кіншаса звинувачує Руанду в підтримці збройного угруповання М23 на сході Конго – Руанда це заперечує.

За даними OIF, у ДРК налічується 57,3 мільйона франкомовних жителів – це другий показник після Франції, тому вихід цієї країни став би серйозним ударом. Минулого року з організації вийшли Малі, Нігер і Буркіна-Фасо. Їхнє членство було призупинено раніше через державні перевороти.

У суботу ДРК повідомила, що відкликає свою кандидатку – 71-річну Жуліану Лумумбу, доньку національного героя та борця за незалежність Патріса Лумумби, який загинув мученицькою смертю.

Влада в Кіншасі заявила, що підтримає колишнього прем’єр-міністра Румунії Дачіана Чолоша, аби досягти “консенсусу навколо об'єднавчої кандидатури”.

Як повідомляє агентство AFP, ця пропозиція була обумовлена тим, що Руанда також має відкликати свою кандидатуру. Однак міністр закордонних справ Руанди заявив, що Луїза Мушіківабо залишається в перегонах.