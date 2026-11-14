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​У Франції понад 100 тисяч людей вийшли на протести

Акції відбулися в десятках міст. Учасники вимагали захисту дітей, підвищення зарплат і збільшення фінансування освіти.

​У Франції понад 100 тисяч людей вийшли на протести
Протести у Франції
Фото: EPA/UPG

У суботу, 14 листопада, у Франції відбулася масштабна акція протесту, яка об'єднала студентів, профспілки та громадські організації.

Про це пише Le Monde.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, на вулиці вийшли 106 тисяч людей, зокрема 24 тисячі в Парижі. Водночас молодіжна профспілка заявила про 200 тисяч учасників по всій країні, майже половина з яких протестувала у столиці.

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Приводами для акцій стали зростання вартості життя, вимоги посилити захист дітей і підлітків від насильства, підвищити зарплати та збільшити фінансування освіти. Окремо правозахисні організації виступили проти законопроєкту про презумпцію правомірного застосування зброї правоохоронцями. На їхню думку, документ фактично надає поліції дозвіл на вбивство.

Загалом Міністерство внутрішніх справ зафіксувало 137 протестних акцій. Для охорони порядку залучили близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. У відомстві заявили, що ситуація в країні залишалася переважно контрольованою, попри інциденти в кількох містах. 

Станом на 18:00 правоохоронці повідомляли про 219 затриманих. Наймасовіші акції, крім Парижа, відбулися в Ліоні, де зібралися понад 8 тисяч людей, та Бордо, де протестували 6,5 тисячі. У Марселі та Монпельє кількість учасників становила по 3,5 тисячі. У кількох містах демонстрації супроводжувалися сутичками, пошкодженням майна та застосуванням сльозогінного газу. 

Зокрема, в Бордо поліція оточила учасників акції та застосувала газ після зіткнень із групами протестувальників, частина яких використовувала піротехніку. У Ліоні хід перервали через пошкодження майна, що спричинило втручання поліції. Згодом на площі Жан-Масе підпалили трамвайні колії, після чого правоохоронці розігнали учасників із застосуванням сльозогінного газу.

Організатори закликали продовжити протести 17 листопада. 

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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