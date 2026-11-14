​Хмара обговорив із міністром оборони Канади посилення далекобійних спроможностей та підтримку українських дронів

"Посилюємо наші deep strike операції по об'єктах, які працюють на війну проти України, зокрема - підприємствах, де виробляється російське озброєння".

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Міністр оборони Євгеній Хмара провів розмову з канадським колегою Девідом Макгінті. Вони обговорили подальшу підтримку України, зокрема - посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та забезпечення літаків F-16.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Хмара подякував Канаді за внесок у закупівлю критично важливих ракет PAC-3 для систем Patriot через механізм JUMPSTART і наголосив, що вони посилять захист України від російських балістичних ударів.

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Окрему увагу співрозмовники приділили потребам для масштабування операцій Сил оборони України.

"Нарощуємо асиметричні дії проти ворога. Посилюємо наші deep strike операції по об'єктах, які працюють на війну проти України, зокрема - підприємствах, де виробляється російське озброєння", - зазначив Хмара.

Ще один пріоритет - постачання боєприпасів для гармат літаків F-16. Хмара наголосив, що левова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16. Тож 20-мм боєприпаси для літаків - критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури.

Голова Міноборони також поінформував канадського колегу про ситуацію на фронті, де Україна вибудовує дронову перевагу.

"Безпілотники необхідні для широкого спектра завдань — як бойових, так і логістичних. Саме тому Україна закликає партнерів максимально зосереджувати підтримку на закупівлі ефективних українських дронів для Сил оборони", - додав Хмара.