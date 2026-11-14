Окупанти атакували інфраструктуру Запоріжжя, є поранений

У Запоріжжі внаслідок російської атаки на об’єкт інфраструктури поранення дістав 32-річний чоловік. Пожежу, що виникла після удару, рятувальники вже ліквідували.
Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його словами, російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі міста. Внаслідок удару пошкоджена будівля та виникла пожежа.
Рятувальники ліквідували займання. Внаслідок атаки поранений 32-річний чоловік.
- У Запоріжжі внаслідок російських атак загинули троє людей, зокрема одна дитина. Ще 62 людини отримали поранення, серед них восьмеро дітей.