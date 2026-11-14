Окупанти атакували інфраструктуру Запоріжжя, є поранений

У Заводському районі пошкоджена будівля, після удару виникла пожежа.

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У Запоріжжі внаслідок російської атаки на об’єкт інфраструктури поранення дістав 32-річний чоловік. Пожежу, що виникла після удару, рятувальники вже ліквідували.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Заводському районі міста. Внаслідок удару пошкоджена будівля та виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували займання. Внаслідок атаки поранений 32-річний чоловік.