На Запоріжжі внаслідок російських атак загинули троє людей, ще 62 поранені

За добу російські війська завдали 884 удари по 48 населених пунктах Запорізької області.

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У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак загинули троє людей, зокрема одна дитина. Ще 62 людини отримали поранення, серед них восьмеро дітей.

Про це повідомив співголова ради оборони Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російські війська завдали 40 авіаційних ударів по Запоріжжю та населених пунктах області. Також окупанти атакували 661 безпілотником різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Крім того, зафіксували 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 163 артилерійські удари.

Загалом під ворожим вогнем перебували 48 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. За добу надійшло 554 повідомлення про пошкодження.