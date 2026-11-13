У Запоріжжі через атаку ворожого дрона поранено жінку

Також відомо про влучання в багатоповерхівку в Космічному районі міста.

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Ввечері, 13 листопада, росіяни знову атакували Запоріжжя. Є постраждала.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У Космічному районі міста внаслідок атаки FPV-дрона поранено жінку. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо про влучання ще одного FPV-дрона у багатоповерхівку в Космічному районі Запоріжжя.

На місці атаки сталась пожежа.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Уранці росіяни поцілили одразу по 2 п'ятиповерхівках у Космічному районі Запоріжжя. Станом на зараз відомо про щонайменше 50 людей, восьмеро з них діти. Загинули двоє цивільних.