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У Запоріжжі через атаку ворожого дрона поранено жінку

Також відомо про влучання в багатоповерхівку в Космічному районі міста.

У Запоріжжі через атаку ворожого дрона поранено жінку
Наслідки атаки у Запоріжжі, ілюстративне фото
Фото: Рада оборони Запорізької області

Ввечері, 13 листопада, росіяни знову атакували Запоріжжя. Є постраждала.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У Космічному районі міста внаслідок атаки FPV-дрона поранено жінку. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо про влучання ще одного FPV-дрона у багатоповерхівку в Космічному районі Запоріжжя.

На місці атаки сталась пожежа.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Під час розбирання завалів будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, загинув рятувальник. На нього раптово впала бетонна плита.
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