У Запоріжжі через атаку ворожого дрона поранено жінку

Ввечері, 13 листопада, росіяни знову атакували Запоріжжя. Є постраждала.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
У Космічному районі міста внаслідок атаки FPV-дрона поранено жінку. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.
Пізніше стало відомо про влучання ще одного FPV-дрона у багатоповерхівку в Космічному районі Запоріжжя.
На місці атаки сталась пожежа.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Уранці росіяни поцілили одразу по 2 п'ятиповерхівках у Космічному районі Запоріжжя. Станом на зараз відомо про щонайменше 50 людей, восьмеро з них діти. Загинули двоє цивільних.
- Під час розбирання завалів будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, загинув рятувальник. На нього раптово впала бетонна плита.