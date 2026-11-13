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На Київщині за тиждень пошкоджено 10 енергооб’єктів, – ДТЕК

Російські атаки пошкоджують не лише місцеві електромережі, а й високовольтну інфраструктуру. 

На Київщині за тиждень пошкоджено 10 енергооб’єктів, – ДТЕК
Наслідки осбтрілів енергетичної інфраструктури України
Фото: Укренерго

За останній тиждень російські війська пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК у Київській області. Енергетики протягом чотирьох діб повертали електропостачання понад 203 тисячам родин.

Про це повідомляє ДТЕК.

Росія також атакує високовольтну інфраструктуру "Укренерго", якою електроенергія надходить до області. Через це оператору доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення.

Ще одна проблема – одночасне ввімкнення електроприладів після відновлення електропостачання. Люди намагаються одразу користуватися бойлерами, обігрівачами та іншою технікою, через що мережі зазнають надмірного навантаження.

У результаті виникають нові аварії. За даними ДТЕК, нині таких випадків фіксують сотні щодня.

Енергетики закликають споживачів після появи світла вмикати потужні електроприлади поступово, щоб зменшити навантаження на мережі та допомогти уникнути нових пошкоджень.

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