ISW: "Гуманітарна місія" у Костянтинівці може бути "пасткою" РФ для підготовки наступу росармії

Пропозиція Путіна щодо "гуманітарної місії" може мати військову мету – дати російським військам час для накопичення сил і підготовки подальшого наступу.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував пропозицію президента РФ Владіміра Путіна запровадити припинення вогню в Костянтинівці на Донеччині за зразком нещодавнього перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині.

Аналітики наголошують, що ситуація на цих двох напрямках суттєво відрізняється, тому повторити такий сценарій у Костянтинівці було б надзвичайно складно.

В Олешках російські війська мають повний контроль над містом, яке розташоване приблизно за 3,7 кілометра від лінії фронту. Тому сторонам було достатньо домовитися про припинення ударів через Дніпро, щоб доставити гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних.

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Натомість у Костянтинівці російські війська не контролюють місто й перебувають у безпосередньому контакті з українськими підрозділами. Там тривають активні бойові дії.

За оцінкою ISW, організувати переговори, спостереження за дотриманням домовленостей і забезпечити припинення вогню в таких умовах було б надзвичайно складно.

Аналітики вважають, що Путін намагається переконати американських посадовців прийняти російську версію ситуації на фронті.

Під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером він повторив твердження про нібито повний контроль російських військ над Костянтинівкою та запропонував організувати там "гуманітарну місію".

В ISW нагадують, що подібні заяви Кремль робив і раніше, намагаючись продемонструвати перебільшені успіхи російської армії. За даними аналітиків, станом на 1 вересня 2026 року в Костянтинівці та її околицях фіксували щонайменше 41 українську позицію. Це спростовує твердження Москви про повний контроль над містом.

На думку аналітиків, Путін може орієнтуватися на перебільшену картину бойових дій, яку формує російське військове командування та поширюють державні медіа.

В ISW припускають, що Кремль може прагнути використати тимчасове припинення вогню в Костянтинівці для накопичення військ і ресурсів перед подальшим просуванням на північ — у напрямку Дружківки. Це місто є одним із найбільш укріплених пунктів українського оборонного рубежу, відомого як "пояс фортець".

Аналітики також звертають увагу, що російські війська вже евакуюють цивільних із тих районів Костянтинівки, які справді контролюють. На їхню думку, це може свідчити про те, що Москва домагається припинення вогню передусім із військових, а не гуманітарних міркувань.

ISW нагадує, що під час попереднього перемир’я в Олешках Росія використала паузу для накопичення сил і засобів уздовж Дніпра. Аналітики не виключають, що російські війська можуть спробувати повторити такий сценарій і в Костянтинівці.