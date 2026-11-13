"Лукойл-Волгограднефтепереработка" є одним із найбільших у Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії пальним.

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У ніч на 13 листопада Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Ураження підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Операцію провели оператори 1-го окремого центру безпілотних систем та 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" у взаємодії із Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки Міноборони, Державною прикордонною службою та іншими складовими Сил оборони України. Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Потужність підприємства становить понад 15 млн тонн нафти на рік, що дорівнює близько 5,6% загального обсягу нафтопереробки Росії. Це один із десяти найбільших НПЗ країни та найбільший виробник нафтопродуктів на її півдні.

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Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також залучений до забезпечення російської армії паливно-мастильними матеріалами.

Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду, а також шість резервуарів об'ємом по 2000 кубометрів кожен.

У Силах безпілотних систем зазначили, що це вже не перше ураження цього підприємства. Українські військові системно атакують об'єкти, які російська сторона відновлює та продовжує використовувати для забезпечення війни проти України.

У Генштабі наголошують, що такі операції спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та зниження її спроможності продовжувати збройну агресію проти України.