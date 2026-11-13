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Ворог пошкодив чи знищив на Дніпровщині понад 20 тисяч осель

Збитки, завдані регіону росіянами, перевищують 27 мільярдів доларів.

Ворог пошкодив чи знищив на Дніпровщині понад 20 тисяч осель
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення росіян на Дніпропетровщині пошкоджено або знищено понад 20 тисяч осель. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними Світового банку, збитки, завдані регіону росіянами, перевищують 27 мільярдів доларів.

За словами Ганжі, із 20 тисяч заяв за програмою “єВідновлення” погоджено понад 13 тисяч.

Люди, які втратили домівки через російські удари, отримали більше ніж 2 тисячі житлових сертифікатів. 

  • Росія щоденна атакує Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією, вбиваючи людей і знищуючи цивільну інфраструктуру.
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