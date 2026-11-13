Ворог пошкодив чи знищив на Дніпровщині понад 20 тисяч осель

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку повномасштабного вторгнення росіян на Дніпропетровщині пошкоджено або знищено понад 20 тисяч осель.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними Світового банку, збитки, завдані регіону росіянами, перевищують 27 мільярдів доларів.

За словами Ганжі, із 20 тисяч заяв за програмою “єВідновлення” погоджено понад 13 тисяч.

Люди, які втратили домівки через російські удари, отримали більше ніж 2 тисячі житлових сертифікатів.