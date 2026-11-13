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За два тижні на Сумщині виявили понад 2700 ворожих дронів

87% із них було знищено або подавлено засобами РЕБ.

За два тижні на Сумщині виявили понад 2700 ворожих дронів
Російський дрон
Фото: ГУР МО

За останні два тижні над Сили оборони знищили та подавили над Сумщиною 2347 ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Серед них 1802 ударні безпілотники, 72 – розвідувальні, 469 дрони подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

За інформацією штабу зони ТрО, загалом за цей час у небі над Сумщиною виявили понад 2700 ворожих БпЛА. 87% із них було знищено або подавлено засобами РЕБ.

В адміністрації додають, що сьогодні зранку ворог атакував Шостку, Ромни та обласний центр.

Минулої доби в області через атаки РФ загинуло 2 людей і поранено одну. Російські війська 50 разів обстріляли 25 населених пунктів у 14 територіальних громадах Сумщини. Ворог застосовував по території регіону артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

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