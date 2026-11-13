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У Парижі за запитом ОГП арештували особняк Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів

Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генпрокурора у вересні.

У Парижі за запитом ОГП арештували особняк Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів
Костянтин Жеваго
Фото: Ліга

У Парижі на запит Офісу Генерального прокурора арештовано особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів.

Про це повідомили в ОГП.

Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генпрокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада.

Зазначений захід здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США.

Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

  • Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували у червні до суду обвинувальний акт щодо Жеваго. Бізнесмена обвинувачують у підкупі голови та суддів Верховного Суду задля ухвалення потрібного йому рішення у господарському спорі.
  • Екснардеп з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
  • У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі.
  • У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну, мотивуючи це тим, що тим, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами".
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