У Парижі за запитом ОГП арештували особняк Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів

Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генпрокурора у вересні.

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У Парижі на запит Офісу Генерального прокурора арештовано особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів.

Про це повідомили в ОГП.

Арешт здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом Генпрокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримано від французьких компетентних органів 10 листопада.

Зазначений захід здійснено в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США.

Слідство вважає, що надалі ці кошти були легалізовані через офшорні структури та інші підконтрольні Жеваго компанії.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували у червні до суду обвинувальний акт щодо Жеваго. Бізнесмена обвинувачують у підкупі голови та суддів Верховного Суду задля ухвалення потрібного йому рішення у господарському спорі.

У березні Жеваго у Франції вручили повідомлення про підозру, потім його допитали у статусі підозрюваного.

Екснардеп з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.