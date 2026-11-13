Командувач ДШВ: я воюю з 2014 року і розумію бажання демобілізуватися, але кадрового ресурсу немає

Зараз армія України не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення досвідчених бійців. Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол на зустрічі з журналістами зазначив, що усвідомлює бажання військових, які роками воюють, демобілізуватися, оскільки сам бере участь в бойових діях з 2014 року.
Однак демобілізацію навченого складу Україна дозволити собі зараз не може. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці.
«Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати», – сказав він.
- Цього року міністерство оборони презентувало нові контракти, які мають терміни служби від 10 до 24 місяців і відстрочку на рік після завершення служби.
- Ця пропозиція не була сприйнята однозначно: зокрема, її критикували захисники, які вже воюють 2022 року або ще з часів АТО/ООС.