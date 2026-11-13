Командувач ДШВ: я воюю з 2014 року і розумію бажання демобілізуватися, але кадрового ресурсу немає

Зараз немає можливості швидко замінити досвідчений бійців на новобранців, які були б так само навчені, сказав він.

Зараз армія України не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення досвідчених бійців. Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол на зустрічі з журналістами зазначив, що усвідомлює бажання військових, які роками воюють, демобілізуватися, оскільки сам бере участь в бойових діях з 2014 року.

Однак демобілізацію навченого складу Україна дозволити собі зараз не може. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці.

«Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати», – сказав він.