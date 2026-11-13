Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Дипломат Володимир Огризко: «Трамп перетворюється навіть не на кульгаву, а на підстрелену качку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувач ДШВ: я воюю з 2014 року і розумію бажання демобілізуватися, але кадрового ресурсу немає

Зараз немає можливості швидко замінити досвідчений бійців на новобранців, які були б так само навчені, сказав він. 

Командувач ДШВ: я воюю з 2014 року і розумію бажання демобілізуватися, але кадрового ресурсу немає
Командувач ДШВ Олег Апостол
Фото: КДШВ

Зараз армія України не має достатнього кадрового ресурсу для масштабного звільнення досвідчених бійців. Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол на зустрічі з журналістами зазначив, що усвідомлює бажання військових, які роками воюють, демобілізуватися, оскільки сам бере участь в бойових діях з 2014 року. 

Однак демобілізацію навченого складу Україна дозволити собі зараз не може. Головна проблема полягає в складності швидко замінити досвідчених військовослужбовців, які виконують критично важливі функції в армії на новобранців, які би були так само навчені, як досвідчені військовослужбовці. 

«Я теж із 2014 року на війні. Я розумію це. Але так само я розумію, що зараз війна. Але ми захищаємо свою землю і свою країну. Кожен громадянин має це усвідомлювати», – сказав він.

  • Цього року міністерство оборони презентувало нові контракти, які мають терміни служби від 10 до 24 місяців і відстрочку на рік після завершення служби. 
  • Ця пропозиція не була сприйнята однозначно: зокрема, її критикували захисники, які вже воюють 2022 року або ще з часів АТО/ООС. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies