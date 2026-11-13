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Defense Tech

Апостол: дрони й інша сучасна зброя змінюють характер війни, але піхотинця не замінять

Розвиток технологій насамперед має підвищувати виживання піхотинців та їх ефективність, вважає командувач. 

Апостол: дрони й інша сучасна зброя змінюють характер війни, але піхотинця не замінять
Командувач ДШВ Олег Апостол
Фото: КДШВ

Російська армія продовжує нарощувати застосування ударних безпілотників, намагаючись збільшувати зони вогневого ураження та обмежувати логістичні можливості українських військ. Водночас Сили оборони розвивають засоби протидії безпілотним системам противника, розповів командувач ДШВ Олег Апостол на зустрічі з представниками медіа.

Апостол зазначив, що російські війська активно вдосконалюють безпілотні системи та розширюють можливості їхнього застосування. Зокрема, ворог активніше став застосовувати дрони типу «Молния» і «Ланцет». 

«Але ми теж протидіємо», – наголосив Апостол.

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Він повідомив, що українські військові застосовують різні технологічні рішення для боротьби з ударними дронами, включно з безпілотниками-перехоплювачами та іншими засобами протидії.

На думку командувача, технологічне протистояння між сторонами надалі посилюватиметься. Від здатності військ швидко адаптуватися до нових загроз дедалі більше залежатимуть ефективність логістики та стійкість оборони.

Однак, попри стрімкий розвиток безпілотних систем, піхота залишається необхідною складовою сучасних бойових дій. Саме піхотні підрозділи забезпечують контроль над територією, утримання позицій та виконання завдань, які неможливо повністю перекласти на техніку. Безпілотники й сучасні технології змінюють характер ведення війни, але не можуть повністю замінити військовослужбовців на передовій.

«Без піхоти ніхто не зможе нічого робити: ні прочесати передній край, ні рухатися, ні тримати рубіж», – наголосив Апостол.

Командувач зазначив, що розвиток нових технологій має насамперед підвищувати ефективність і виживання піхотинців. За його словами, сучасні засоби ведення бойових дій повинні зменшувати ризики для особового складу, полегшувати виконання завдань та посилювати можливості підрозділів.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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