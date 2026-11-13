Унаслідок нічної ворожої атаки на Вінницю пошкоджено житлові будинки та дитячий садочок.
Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Внаслідок атаки постраждали дві жінки віком 22 та 54 роки. Обидві отримали травми легкого ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння та обстежили пошкоджені території.
За словами Заболотної, масштаби руйнувань уточнюються.
У ніч проти 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Внаслідок удару загинули двоє людей.