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Москву атакують безпілотники: аеропорти працюють з перебоями

Мер ворожої столиці вже упродовж 5 годин постійно пише про нібито "збиті" БПЛА.

Москву атакують безпілотники: аеропорти працюють з перебоями
Фото: Вікіпедія

Ввечері 12 листопада розпочалася масована атака ударних безпілотників по Москві. Про роботу БПЛА повідомляють, починаючи з 20 години за київським часом.

Мер Сергій Собянін упродовж 5 годин оприлюднив вже 10 дописів у соцмережах з повідомленнями про "збиті" російськими засобами ППО дрони. Загалом очільник ворожої столиці нарахував 103 засоби ураження. На місці падіння уламків працюють російські спецслужби.

Через атаку у московських аеропортах спостерігалися значні перебої повітряного трафіку. Найбільшу кількість рейсів затримали у "Внуково" та "Шереметьєво". Також не всі літаки вчасно отримували дозвіл на звіт чи посадку у "Домодєдово" і "Жуковському". 

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