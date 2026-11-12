Частина населених пунктів на Рівненщині знеструмлені через російські атаки

Через постійні обстріли, енергетики не можуть провести відновлювальні роботи.

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Ввечері, 12 листопада, росіяни знову атакували Рівненщину. В деяких населених пунктах відсутнє електропостачання через обстріли.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Внаслідок атаки в одному з сіл Рівненського району пошкоджено покрівлю та стіну в будинку, де ніхто не проживав. Пожежу локалізували. У сусідніх будинках вибиті вікна.

Інформації про постраждалих немає.

В деяких населених пунктах області відсутнє електропостачання через ворожі атаки. Найскладніша ситуація на Сарненщині.

"Спільно з енергетиками та іншими службами шукаємо рішення, щоб максимально швидко провести відновлювальні роботи. Хоча постійні атаки ворога не дозволяють зробити це оперативно", - зазначив Коваль.