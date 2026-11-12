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Частина населених пунктів на Рівненщині знеструмлені через російські атаки

Через постійні обстріли, енергетики не можуть провести відновлювальні роботи.

Частина населених пунктів на Рівненщині знеструмлені через російські атаки
Наслідки атаки на Рівненщину 12 листопада
Фото: Олександр Коваль/Telegram

Ввечері, 12 листопада, росіяни знову атакували Рівненщину. В деяких населених пунктах відсутнє електропостачання через обстріли.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Внаслідок атаки в одному з сіл Рівненського району пошкоджено покрівлю та стіну в будинку, де ніхто не проживав. Пожежу локалізували. У сусідніх будинках вибиті вікна. 

Інформації про постраждалих немає.

В деяких населених пунктах області відсутнє електропостачання через ворожі атаки. Найскладніша ситуація на Сарненщині.

"Спільно з енергетиками та іншими службами шукаємо рішення, щоб максимально швидко провести відновлювальні роботи. Хоча постійні атаки ворога не дозволяють зробити це оперативно", - зазначив Коваль.

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