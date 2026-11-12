Частина населених пунктів на Рівненщині знеструмлені через російські атаки

Ввечері, 12 листопада, росіяни знову атакували Рівненщину. В деяких населених пунктах відсутнє електропостачання через обстріли.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Внаслідок атаки в одному з сіл Рівненського району пошкоджено покрівлю та стіну в будинку, де ніхто не проживав. Пожежу локалізували. У сусідніх будинках вибиті вікна.
Інформації про постраждалих немає.
В деяких населених пунктах області відсутнє електропостачання через ворожі атаки. Найскладніша ситуація на Сарненщині.
"Спільно з енергетиками та іншими службами шукаємо рішення, щоб максимально швидко провести відновлювальні роботи. Хоча постійні атаки ворога не дозволяють зробити це оперативно", - зазначив Коваль.
- У ніч на 12 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Ціллю ворога була енергетика, підприємства та житло. Люди не постраждали.