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У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від військової служби

Фігуранти допомагали військовозобов'язаним виробляти документи з підробленими медичними діагнозами, зокрема онкологічними.

У Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від військової служби
Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

В Запоріжжі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Йдеться про виготовлення фіктивних медичних документів.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.

Встановлено, що схему організував 46-річний місцевий житель, залучив до неї 47-річного спільника та інших осіб, особи яких поки невстановлені. Серед них були і медпрацівники місцевих закладів охорони здоров’я.

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Фігуранти пропонували військовозобов’язаним виготовити неправдиву медичну документацію про наявність тяжких захворювань, зокрема онкологічних. Це мало стати підставою для визнання особи непридатною до військової служби та подальшого виключення з військового обліку, що давало законне право на безперешкодний виїзд за межі України.

Вартість таких «послуг» становила 13 000 доларів.

У вересні 2026 року фігуранти підшукали чоловіка, який хотів отримати фіктивні медичні документи. За послуги чоловік передав ділкам першу частину обумовленої плати - 6500 доларів.

Після проведення всіх медичних маніпуляцій і виготовлення фіктивного заключення про «онкологічне захворювання» організатори вимагали передати залишок коштів. Під час отримання фінальної суми в розмірі 6500 доларів поліцейські затримали організатора схеми.

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Обом фігурантам повідомили про підозру. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до функціонування цієї незаконної схеми.

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