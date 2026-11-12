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Заступником міністра оборони з питань фінансів призначили Олександра Плачинту

Він відповідатиме за формування оборонного бюджету та його виконання 

Заступником міністра оборони з питань фінансів призначили Олександра Плачинту
Олександр Плачинта старший офіцер Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України
Фото: LB.ua

Кабінет міністрів призначив Олександра Плачинту заступником міністра оборони з питань фінансів. Про це повідомили у Міноборони.

До ключових завдань Олександра Плачинти на новій посаді входитимуть:

  • комплексне управління ресурсами з різних джерел фінансування: державного бюджету, міжнародної допомоги партнерів, грантів і кредитів;
  • робота з міжнародними партнерами для збереження та посилення довіри до фінансового управління Міністерства оборони;
  • удосконалення системи аудиту та внутрішнього контролю для завчасного виявлення фінансових ризиків.

Олександр Плачинта проходив службу у Збройних Силах України з липня 2022 до травня 2024 року, після чого долучився до роботи Департаменту політики закупівель Міноборони. Наприкінці жовтня 2026 року він очолив Головне управління міжнародних оборонних ресурсів.

На цих посадах він відповідав за роботу з європейськими інструментами оборонного фінансування – насамперед Єврокредитом (Ukraine Support Loan), а також програмами ERA Loans, SAFE та EDIP – і за напрями реалізації «Данської моделі» підтримки українського ОПК.

До Олександра Плачинти посаду заступника міністра оборони України з питань фінансів та внутрішнього аудиту обіймав Василь Шкураков, якого призначили на цей пост 27 березня 2026 року.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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