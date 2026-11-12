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В Україні не розкриватимуть дані про чисельність населення під час воєнного стану

Як варіант розглядають можливість розкриття даних загалом по країні, без деталізації за окремими регіонами.

В Україні не розкриватимуть дані про чисельність населення під час воєнного стану
Київ, масова акція
Фото: Максим Требухов

Уряд ухвалив рішення не оприлюднювати актуальні дані про чисельність населення України в умовах воєнного стану. 

Про це повідомив керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Макарчука, під час повномасштабного вторгнення ця інформація є чутливою. Ворог може використати цифри для оцінки обороноздатності та мобілізаційного потенціалу України, виявлення вразливих місць в інфраструктурній чи соціальній сферах, а також для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Водночас очільник Держстату наголосив, що демографічні дані дуже потрібні для ефективного планування роботи держави і взаємодії з міжнародними партнерами. Використання застарілих оцінок 2022 року суттєво впливає на якість державних і місцевих стратегій. 

Окрім цього, показник чисельності населення необхідний для розрахунку ВВП на душу населення, від якого залежить участь України у проєктах міжнародної допомоги та сума внесків до міжнародних організацій, пояснив Макарчук. Також ці цифри потрібні бізнесу — наприклад, мобільним операторам, які мають забезпечувати покриття в населених пунктах, де проживає понад 2 тисячі людей.

Макарчук додав, що відомство сподівається знайти баланс між безпекою і потребою в статистиці. Як один із компромісних варіантів розглядають можливість розкриття даних загалом по країні, без деталізації за окремими регіонами.

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