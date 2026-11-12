В Україні не розкриватимуть дані про чисельність населення під час воєнного стану

Як варіант розглядають можливість розкриття даних загалом по країні, без деталізації за окремими регіонами.

Уряд ухвалив рішення не оприлюднювати актуальні дані про чисельність населення України в умовах воєнного стану.

Про це повідомив керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Макарчука, під час повномасштабного вторгнення ця інформація є чутливою. Ворог може використати цифри для оцінки обороноздатності та мобілізаційного потенціалу України, виявлення вразливих місць в інфраструктурній чи соціальній сферах, а також для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Водночас очільник Держстату наголосив, що демографічні дані дуже потрібні для ефективного планування роботи держави і взаємодії з міжнародними партнерами. Використання застарілих оцінок 2022 року суттєво впливає на якість державних і місцевих стратегій.

Окрім цього, показник чисельності населення необхідний для розрахунку ВВП на душу населення, від якого залежить участь України у проєктах міжнародної допомоги та сума внесків до міжнародних організацій, пояснив Макарчук. Також ці цифри потрібні бізнесу — наприклад, мобільним операторам, які мають забезпечувати покриття в населених пунктах, де проживає понад 2 тисячі людей.

Макарчук додав, що відомство сподівається знайти баланс між безпекою і потребою в статистиці. Як один із компромісних варіантів розглядають можливість розкриття даних загалом по країні, без деталізації за окремими регіонами.