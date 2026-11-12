У ньому представлено кліматичну політику України, європейські реформи та підходи до зеленого відновлення в умовах повномасштабної війни.

У межах 31-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31) у Туреччині відкрився Національний павільйон України під гаслом "Україна – це рішення", повідомили у МЗС.

У ньому представлено кліматичну політику України, європейські реформи та підходи до зеленого відновлення в умовах повномасштабної війни.

"Для нас енергетичний перехід – це не питання політики, а питання виживання", – наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга, який бере участь у конференції.

Реклама

Він підкреслив, що екологія для України – це питання безпеки.

Міністр привернув увагу міжнародних партнерів до масштабних екологічних наслідків російської агресії. Зокрема, з 2022 року збитки, завдані довкіллю України, оцінюються у 190 млрд доларів США. До 139 тисяч квадратних кілометрів української території можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Серед інших наслідків – руйнування російськими військами Каховської ГЕС та окупація Запорізької АЕС.

Окремо міністр звернув увагу на вплив російських ударів по чорноморських портах на глобальну продовольчу безпеку. За його словами, цього сезону світові ринки можуть недоотримати 30-32 млн тонн української аграрної продукції вартістю близько 10 млрд доларів США. Це становить половину експортного потенціалу України.

Фото: МЗС

Сибіга підкреслив, що Україна має практичний досвід забезпечення стійкості енергетичної системи під час ракетних атак, роботи портів в умовах обстрілів та повернення розмінованих земель до сільськогосподарського використання.

Під час відкриття Національного павільйону України міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко у відеозверненні наголосив на спільній відповідальності України й Туреччини за збереження Чорного моря.

"Як сусіди по Чорному морю, Україна і Туреччина добре розуміють, що екологічна безпека невіддільна від національної. Чорне море – наша спільна природна спадщина, і її захист є нашою спільною відповідальністю", – зазначив Олександр Кравченко.

На полях COP31 Андрій Сибіга також провів понад півтора десятка переговорів із міжнародними партнерами. Серед ключових тем – наближення справедливого миру, зміцнення міжнародної підтримки України та посилення тиску на Росію.

Фото: МЗС

У понеділок в Анталії стартувала конференція ООН зі зміни клімату, яка триватиме до 20 листопада. Саміт нетипово має двох господарів: його проводять Туреччина та Австралія. У заході мають взяти участь десятки світових лідерів і представники майже 190 країн. Керівництво США другий рік поспіль ігнорує кліматичну конференцію.

Країни, що розвиваються, та громадянське суспільство прагнутимуть зробити питання кліматичного фінансування й справедливості центральними темами переговорів на конференції.