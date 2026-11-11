Сибіга візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату на COP31

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Туреччини для участі у 31-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31).

Про це повідомили у МЗС.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава МЗС візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату.

У межах заходу відбудеться відкриття українського павільйону, а також зустрічі з партнерами для обговорення питань клімату, енергетики та відновлення України.

Серед ключових тем – екологічні наслідки війни та необхідність винесення питання відповідальності за екоцид на перший план глобального кліматичного порядку денного.

У міністерстві зазначили, що COP31 є важливою платформою для активної дипломатії. Україна використає її для проведення продуктивних зустрічей.