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Сибіга візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату на COP31

У межах заходу відбудеться відкриття українського павільйону.

Сибіга візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату на COP31
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Туреччини для участі у 31-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31).

Про це повідомили у МЗС.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава МЗС візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату.

У межах заходу відбудеться відкриття українського павільйону, а також зустрічі з партнерами для обговорення питань клімату, енергетики та відновлення України.

Серед ключових тем – екологічні наслідки війни та необхідність винесення питання відповідальності за екоцид на перший план глобального кліматичного порядку денного.

У міністерстві зазначили, що COP31 є важливою платформою для активної дипломатії. Україна використає її для проведення продуктивних зустрічей.

  • У понеділок в Анталії стартувала конференція ООН зі зміни клімату, яка триватиме до 20 листопада. Саміт нетипово має двох господарів: його проводять Туреччина та Австралія. У заході мають взяти участь десятки світових лідерів і представники майже 190 країн. Керівництво США другий рік поспіль ігнорує кліматичну конференцію.
  • Країни, що розвиваються, та громадянське суспільство прагнутимуть зробити питання кліматичного фінансування й справедливості центральними темами переговорів на конференції.
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