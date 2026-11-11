Сибіга візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату на COP31

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Туреччини для участі у 31-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31).
Про це повідомили у МЗС.
За дорученням Президента України Володимира Зеленського глава МЗС візьме участь у Саміті світових лідерів з питань клімату.
У межах заходу відбудеться відкриття українського павільйону, а також зустрічі з партнерами для обговорення питань клімату, енергетики та відновлення України.
Серед ключових тем – екологічні наслідки війни та необхідність винесення питання відповідальності за екоцид на перший план глобального кліматичного порядку денного.
У міністерстві зазначили, що COP31 є важливою платформою для активної дипломатії. Україна використає її для проведення продуктивних зустрічей.
- У понеділок в Анталії стартувала конференція ООН зі зміни клімату, яка триватиме до 20 листопада. Саміт нетипово має двох господарів: його проводять Туреччина та Австралія. У заході мають взяти участь десятки світових лідерів і представники майже 190 країн. Керівництво США другий рік поспіль ігнорує кліматичну конференцію.
- Країни, що розвиваються, та громадянське суспільство прагнутимуть зробити питання кліматичного фінансування й справедливості центральними темами переговорів на конференції.