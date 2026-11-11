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Сибіга назвав послаблення спортивних санкцій проти Росії неприйнятним і аморальним

Голова МЗС піднімав це питання на зустрічі міністрів закордонних справ G7. 

Сибіга назвав послаблення спортивних санкцій проти Росії неприйнятним і аморальним
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) привернув увагу до використання Росією міжнародних спортивних змагань для виправдання воєнних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Особливу увагу приділили спробам Росії відбілити свої воєнні злочини через міжнародні спортивні змагання. Наголосив, що будь-яке послаблення спортивних санкцій є неприйнятним і аморальним, поки Росія продовжує агресію", – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Україна виступає проти будь-якого послаблення спортивних санкцій та участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних заходах.

  • Наразі збірна Росії з футболу та російські клуби відсторонені від турнірів ФІФА та УЄФА. Також продовжує заборону Федерація легкої атлетики World Athletics. 
  • Залишається чинною політика не проводити олімпійські заходи в Росії та не запрошувати російських посадовців на події.
  • Водночас, Міжнародний олімпійський комітет почав послаблювати обмеження. Зокрема, 30 жовтня Спортивний арбітражний суд задовольнив одну з апеляцій Федерації хокею Росії та скасував заборону на участь російських команд у міжнародних змаганнях. 
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