Сибіга назвав послаблення спортивних санкцій проти Росії неприйнятним і аморальним

Голова МЗС піднімав це питання на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) привернув увагу до використання Росією міжнародних спортивних змагань для виправдання воєнних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Особливу увагу приділили спробам Росії відбілити свої воєнні злочини через міжнародні спортивні змагання. Наголосив, що будь-яке послаблення спортивних санкцій є неприйнятним і аморальним, поки Росія продовжує агресію", – наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Україна виступає проти будь-якого послаблення спортивних санкцій та участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних заходах.