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Сибіга у Франції вже зустрівся із Барро та провів переговори із Рубіо (оновлено)

Переговори проходять у Парижі.

Сибіга у Франції вже зустрівся із Барро та провів переговори із Рубіо (оновлено)
Глави МЗС України та Франції Андрій Сибіга і Жан-Ноель Барро
Фото: МЗС

Сьогодні, 10 листопада, у Парижі пройшли переговори глави МЗС України Андрія Сибіги та американського держсекретаря Марко Рубіо. Перед цим український дипломат зустрівся із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро. 

Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ. 

Оновлення. У МЗС розповіли, що переговори Сибіги і Рубіо були зосереджені на мирних зусиллях під проводом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях.

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Сибіга зазначив, що Україна вдячна Сполученим Штатам за їхню залученість, а особливо першій леді Меланії Трамп за врятовані життя завдяки успішній гуманітарній операції в Олешках.

Політики обговорили ситуацію в Чорному морі та необхідність відновлення свободи судноплавства задля глобальної продовольчої безпеки.

Україна готова розвивати взаємовигідне безпекове та економічне співробітництво зі США, зокрема спільне виробництво дронів і перспективні економічні проєкти.

Також Сибіга повторно запросив державного секретаря США Марко Рубіо відвідати Україну.

Сам Рубіо охарактеризував перемовини як продуктивні.

«Продуктивна зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Ми обговорили переговори, що тривають, про завершення російсько-української війни, стійкість енергетики та оборонну співпрацю. Сполучені Штати й далі зосереджені на досягненні тривкого й сталого миру», – сказав він у X.  

Перед цим Сибіга зустрівся з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Глава МЗС подякував французькому колезі за те, що Україна посідає центральне місце в порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, зокрема завдяки окремій сесії у форматі “G7+Україна”. 

Політики "обговорили весь спектр пріоритетних питань – від енергетичної стійкості до підтримки обороноздатності України та санкцій проти Росії", зазначено у повідомленні. 

"Особливо цінуємо зусилля, які допомогли мобілізувати підтримку енергетичної безпеки України цієї зими, і розраховуємо на подальшу координацію задля посилення спроможностей нашої протиповітряної оборони", - додав Андрій Сибіга.

  • Франція перенесла зустріч неформальної групи країн G7, до якої також входять Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія та Японія, з Марселя до Парижа на тлі загальнонаціональних протестів.
  • Сибіга перебуває у французькій столиці на запрошення міністра Європи та закордонних справ країни Жана-Ноеля Барро.

  • У Парижі заплановані окремі двосторонні переговори Андрія Сибіги із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, главами МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, Великої Британії Едом Мілібендом, Італії Антоніо Таяні, Німеччини Йоганном Вадефулем, іншими міністрами.

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