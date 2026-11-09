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Президент закликав парламентарів підтримати важливі законопроєкти цього тижня

Вони стосуються євроінтеграції, фінансування України та боротьби з корупцією.

Президент закликав парламентарів підтримати важливі законопроєкти цього тижня
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради  підтримати важливі законопроєкти, які будуть на порядку денному цього тижня.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що ці законопроєкти мають значення для європейської інтеграції України, а також фінансування та боротьби з корупцією.

Також буде представлений проєкт закону президента, який, за словами Зеленського, забезпечує Україні рух у приєднанні до Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Я прошу парламентарів бути результативними й підтримати законопроєкти, які є на цей тиждень", - заявив глава держави. 

  • Євросоюз застосує щодо України спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях, що дозволить оперативно виділити кошти для нашої країни. Зараз команди працюють над цим.
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