Президент закликав парламентарів підтримати важливі законопроєкти цього тижня

Вони стосуються євроінтеграції, фінансування України та боротьби з корупцією.

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Володимир Зеленський закликав депутатів Верховної Ради підтримати важливі законопроєкти, які будуть на порядку денному цього тижня.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що ці законопроєкти мають значення для європейської інтеграції України, а також фінансування та боротьби з корупцією.

Також буде представлений проєкт закону президента, який, за словами Зеленського, забезпечує Україні рух у приєднанні до Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Я прошу парламентарів бути результативними й підтримати законопроєкти, які є на цей тиждень", - заявив глава держави.