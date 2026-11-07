Трамп пригрозив демократам розслідуванням через їхні плани перевірити його команду

Президент США Дональд Трамп розкритикував демократів за погрози розслідувати діяльність його адміністрації та донорів Республіканської партії.

Він заявив, що наказав Міністерству юстиції розпочати власне розслідування проти них, передає Bloomberg.

Демократи готуються перебрати контроль над обома палатами Конгресу в січні після переконливої перемоги на проміжних виборах. Вони пообіцяли ініціювати низку розслідувань щодо адміністрації Трампа й попередили ключових фігур про необхідність наймати адвокатів.

Трамп звинуватив демократів у тому, що вони погрожують багатьом людям імпічментом. Він назвав такі дії вимаганням і заявив, що винні мають понести відповідальність, хоча й не уточнив, про які саме злочини йдеться.

Американський президент заявив, що погрози демократів – це нібито використання державних інститутів і судової системи як зброї на новому рівні.

Представники Демократичної партії раніше дали зрозуміти, що використають свої нові слідчі повноваження для вивчення широкого кола питань. Зокрема, вони планують перевірити докази у справі скандального фінансиста Джеффрі Епштейна і те, як адміністрація Трампа опрацьовувала документи, які Конгрес вимагав оприлюднити. Також демократи пообіцяли розслідувати тарифну й міграційну політику Трампа, торгівлю акціями та інші напрями діяльності.