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Прем'єр-міністерка Італії закликала ЄС визначити представника на переговорах щодо завершення війни в Україні

Мелоні розкритикувала «неузгоджену поведінку» лідерів країн ЄС.

Прем'єр-міністерка Італії закликала ЄС визначити представника на переговорах щодо завершення війни в Україні
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Євросоюз чітко визначити, хто саме представлятиме блок на переговорах про припинення війни в Україні та з яким мандатом. 

Про це вона написала у листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти, передає Delfi з посиланням на dpa і AFP.

Мелоні розкритикувала «неузгоджену поведінку» лідерів країн ЄС. На її думку, такі дії не принесуть користі ні у відносинах зі союзниками, ні в роботі з РФ. Вона наголосила, що образ безладної Європи грає на руку лише тим, хто хоче продовжувати цю війну.

Глава італійського уряду запропонувала обговорити питання представництва під час неформальної зустрічі Євроради в Дубліні, яка відбудеться 13 листопада. Це дозволить офіційно ухвалити відповідне рішення вже на саміті у Брюсселі 17–18 грудня.

Раніше Мелоні вже критикувала поодинокі ініціативи європейських лідерів, які розмивають єдину позицію блоку щодо російської війни проти України. Зокрема, Рим негативно відреагував на телефонну розмову між президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом РФ Володимиром Путіним.

  • Україна теж наполягає на тому, аби Європа була залучена до перемовин в ОАЕ. 
  • Раніше спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив про проведення 10-11 листопада переговорів робочих груп України та Росії за посередництва Сполучених Штатів в Абу-Дабі.
  • Глава євродипломатії Кая Каллас наголошувала, що ЄС має бути частиною будь-якої мирної угоди щодо України, оскільки без блоку неможливо обійтися в питаннях гарантій безпеки, повоєнної відбудови, санкцій.
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