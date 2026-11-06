Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Євросоюз чітко визначити, хто саме представлятиме блок на переговорах про припинення війни в Україні та з яким мандатом.

Про це вона написала у листі до голови Європейської ради Антоніу Кошти, передає Delfi з посиланням на dpa і AFP.

Мелоні розкритикувала «неузгоджену поведінку» лідерів країн ЄС. На її думку, такі дії не принесуть користі ні у відносинах зі союзниками, ні в роботі з РФ. Вона наголосила, що образ безладної Європи грає на руку лише тим, хто хоче продовжувати цю війну.

Глава італійського уряду запропонувала обговорити питання представництва під час неформальної зустрічі Євроради в Дубліні, яка відбудеться 13 листопада. Це дозволить офіційно ухвалити відповідне рішення вже на саміті у Брюсселі 17–18 грудня.

Раніше Мелоні вже критикувала поодинокі ініціативи європейських лідерів, які розмивають єдину позицію блоку щодо російської війни проти України. Зокрема, Рим негативно відреагував на телефонну розмову між президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом РФ Володимиром Путіним.