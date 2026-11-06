Каллас: Будь-яка мирна угода має унеможливити повторний напад Росії

Для успіху переговорів між Україною та Росією тиснути потрібно саме на агресора, а не на жертву, вважає дипломатка.

ЄС має бути частиною будь-якої мирної угоди щодо України, оскільки без нього неможливо обійтися в питаннях гарантій безпеки, повоєнної відбудови, санкцій.

Також угода має гарантувати, що Росія не нападе знову, заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після засідання Ради країн регіону Балтійського моря у Варшаві, передає «Укрінформ».

Каллас, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про можливі домовленості з Росією, зазначила, що спроби домовитися без Європи не спрацюють, і нагадала про зустріч Трампа та Путіна в Анкориджі на Алясці. За її словами, Європа не виступає посередником у переговорах, оскільки твердо стоїть на боці України, а російський очільник не має права вето щодо європейської безпеки.

Головна дипломатка ЄС повідомила, що підготувала документ із вимогами до Москви, який має лягти в основу переговорів. Серед цих умов — невизнання претензій Росії на окупацію українських територій, притягнення її до відповідальності за воєнні злочини, порушення міжнародного права та завдані руйнування. Також документ передбачає гарантування суверенітету України, її права самостійно обирати союзи, відсутність обмежень щодо чисельності ЗСУ, повернення додому депортованих дітей і припинення російських диверсій у Європі.

Каллас додала, що мирна угода має унеможливити використання Росією паузи для переозброєння та нового нападу. На її думку, для успіху переговорів між Україною та Росією тиснути потрібно саме на агресора, а не на жертву.