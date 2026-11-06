Пашинський заявив, що Росія будувала план військового вторгнення в Україну з літа 2013 року

Росія мала військові плани проти України ще в серпні 2013 року. Владімір Путін почав їх реалізацію в лютому 2014 року, іще до втечи Віктора Януковича, заявив колишній в.о. голови Адміністрації президента і екснардеп Сергій Пашинський в інтерв'ю журналу Berliner Zeitung.

Пашинський займав посаду в.о. керівника Адміністрації президента з 5 березня до 10 червня – в перехідний період після повалення режиму Віктора Януковича і до виборів повноцінного глави держави. За його словами, паралельно з процесом окупації Криму російські батальйонні тактичні групи стояли біля кордону з Чернігівською областю, прямо біля дороги на столицю України.

«Керівники наших силових структур відчайдушно шукали вибухівку, щоб підірвати мости в Києві й зупинити російські танки. Вибухівки не було. На відміну від 2022 року, ми не могли зупинити ці колони. Потім мені зателефонував начальник Управління державної охорони: Росія планує висадку гелікоптерного десанту на даху Кабінету Міністрів, йому терміново потрібні переносні зенітні ракети. Я був шокований. Усе це відбувалося в перші дні після втечі Януковича», – сказав він.

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Попри це, зазначив Пашинський, Україна не обірвала усі економічні зв'язки з Росією і шукала можливості з нею домовитися.

«Ми ухвалили закон про вільну економічну зону в Криму, врегулювали постачання вугілля з окупованого Донбасу, пропускали воду Північнокримським каналом і не відключали електроенергію», – нагадав він.

За роки війни Україна перебудувала свої оборонні спроможності. Пашинський, який нині очолює Національну асоціацію оборонної промисловості, вважає, що співпраця з Європою, що склалася на тлі повномасштабної війни в Україні, має ґрунтуватися на взаємній вигоді.

«Україна – не лише отримувач допомоги. Наші виробники – партнери, які роблять внесок у спільну безпеку. Співпраця українських і європейських оборонних підприємств має стати фундаментом європейського безпекового порядку, незалежно від мінливих геополітичних інтересів. Німеччина – наш найважливіший партнер. Виграють обидві сторони: Німеччина знає спільно розроблену зброю та її користь у протидії можливому російському нападу», – прокоментував він співпрацю.