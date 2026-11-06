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Російський дрон убив енергетика ДТЕК під час ремонту мереж

Микола Богатирьов загинув унаслідок атаки безпілотника на ремонтну бригаду в прифронтовому регіоні.

Російський дрон убив енергетика ДТЕК під час ремонту мереж
Фото: ДТЕК

Російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок удару загинув 50-річний енергетик Микола Богатирьов. 

Про це повідомили в компанії.

"У прифронтовому регіоні російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК. Внаслідок удару загинув 50-річний Микола Богатирьов", – ідеться у повідомленні.

Колеги згадують Миколу як людину, яка завжди приходила на допомогу, коли це було потрібно.

У ДТЕК висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого та вшанували пам’ять енергетика.

  • Якщо у 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції. То лише за останні три доби - 78 ударів по енергетичній інфраструктурі.
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