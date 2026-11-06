Російський дрон убив енергетика ДТЕК під час ремонту мереж

Микола Богатирьов загинув унаслідок атаки безпілотника на ремонтну бригаду в прифронтовому регіоні.

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Російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок удару загинув 50-річний енергетик Микола Богатирьов.

Про це повідомили в компанії.

"У прифронтовому регіоні російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК. Внаслідок удару загинув 50-річний Микола Богатирьов", – ідеться у повідомленні.

Колеги згадують Миколу як людину, яка завжди приходила на допомогу, коли це було потрібно.

У ДТЕК висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого та вшанували пам’ять енергетика.

Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує інтенсивність ударів по об'єктах енергетики в Україні.