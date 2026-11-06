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На Черкащині внаслідок атаки дрона пошкоджені п’ять будинків, є постраждала

У Корсунь-Шевченківській громаді також пошкоджені господарські споруди та лінія електропередач. 

На Черкащині внаслідок атаки дрона пошкоджені п’ять будинків, є постраждала
Наслідки російських обстрілів
Фото: Черкаська ОВА

У Черкаській області внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджені п’ять житлових будинків і близько десяти господарських споруд. Також обірвано лінію електропередач. По медичну допомогу звернулася 62-річна жінка. 

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Пошкодження зафіксували в Корсунь-Шевченківській громаді Черкаського району. За попередніми даними, руйнування спричинили падіння уламків ворожого безпілотника та вибухова хвиля.

У постраждалої жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізація їй не знадобилася.

Наразі обстеження території триває. На місці працює аварійна бригада енергетиків, комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи.

  • 2 листопада вранці росіяни атакували критичну інфраструктуру Умані. Потерпілих немає.
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