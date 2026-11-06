У Черкаській області внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджені п’ять житлових будинків і близько десяти господарських споруд. Також обірвано лінію електропередач. По медичну допомогу звернулася 62-річна жінка.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Пошкодження зафіксували в Корсунь-Шевченківській громаді Черкаського району. За попередніми даними, руйнування спричинили падіння уламків ворожого безпілотника та вибухова хвиля.
У постраждалої жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізація їй не знадобилася.
Наразі обстеження території триває. На місці працює аварійна бригада енергетиків, комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи.
- 2 листопада вранці росіяни атакували критичну інфраструктуру Умані. Потерпілих немає.