Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд ввів однакові правила для команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних

Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.

Уряд ввів однакові правила для команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних
Фото: Національна поліція

Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.

Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися.

“Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі. Цю роботу ми почали разом із МОЗ, МВС, Міноборони та за підтримки Офісу Президента”, – заявив очільник уряду.

Він також повідомив, що на сектор судово-медичної експертизи у проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на обладнання для регіональних бюро.

  • На початку жовтня очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що значна частина повернутих в Україну тіл загиблих захисників досі залишається невпізнаною. Для пришвидшення ідентифікації планують залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-експертиз.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies