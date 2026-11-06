Уряд ввів однакові правила для команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних

Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.

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Уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування.

Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися.

“Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі. Цю роботу ми почали разом із МОЗ, МВС, Міноборони та за підтримки Офісу Президента”, – заявив очільник уряду.

Він також повідомив, що на сектор судово-медичної експертизи у проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на обладнання для регіональних бюро.