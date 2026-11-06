Затримали підозрюваного у підриві авто посадовця Дніпровської міськради. Чоловік помер

Чоловік був завербований росіянами через свого знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську.

Затримано та повідомлено про підозру 48-річному чоловіку, який на замовлення російських спецслужб підірвав автомобіль голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Унаслідок детонації посадовець дістав тяжких травм, від яких помер.

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Встановлено, що у квітні 2025 року підозрюваний за завданням представника держави-агресора заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль посадовця, припаркований біля багатоповерхового будинку. Коли чоловік сів до автомобіля, стався вибух.

Слідчі після оперативних дій встановили підозрюваного у вчиненні теракту. Під час обшуку у нього вилучено докази, що підтверджують його причетність до злочину.

У СБУ додають, що російського агента, який понад півтора року переховувався від правосуддя за вчинення теракту, контррозвідка спецслужби.

Як з’ясувало розслідування, чоловік був завербований рашистами через свого знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську. Невдовзі фігурант отримав агентурне завдання на ліквідацію українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку.

Для підготовки теракту зловмисник облаштував на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор, щоб встановити авто жертви та приблизний час виходу його з дому. Пізніше агент одержав з РФ координати схрону, з якого він забрав саморобний вибуховий пристрій.

Уночі напередодні теракту фігурант спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху, після чого закріпив бомбу під водійським сидінням.

Під час обшуків у затриманого вилучено відеореєстратор і два смартфони, які він по черзі використовував для контактів з російським спецслужбістом.