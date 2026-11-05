У Дніпрі ввели екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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відключення світла у Дніпрі

5 листопада у Дніпрі за розпорядженням Укренерго ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомила ДТЕК.

Відповідно, під час екстрених відключень графіки не діють.

«В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», - наголосила пресслужба компанії.