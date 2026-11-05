У Дніпрі ввели екстрені відключення світла

5 листопада у Дніпрі за розпорядженням Укренерго ввели екстрені відключення світла.
Про це повідомила ДТЕК.
Відповідно, під час екстрених відключень графіки не діють.
«В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», - наголосила пресслужба компанії.
- Вранці 5 листопада російська армія атакувала Дніпро та Самар безпілотниками. Унаслідок ударів поранень зазнали троє людей, однак усі вони відмовилися від госпіталізації. У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та гаражі, також виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури.