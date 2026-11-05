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Зеленський: Україна змогла повернути 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених Росією

До процесу повернення хочуть залучити Андорру.

Зеленський: Україна змогла повернути 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених Росією
Ілюстративне фото
Фото: Save Ukraine

Україна повернула 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із премʼєр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою.

На зустрічі лідери говорили про залучення Андорри до процесу повернення українських дітей.

«Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом», - розповів глава держави.

Також ішлося про можливості Андорри підтримати українську енергетику. 

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