НАБУ і САП просять повідомляти про факти незаконних дій правоохоронних органів

Антикорупційні органи просять громадян, які мають інформацію щодо незаконних дій правоохоронців, повідомляти її в НАБУ і САП.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"Якщо вам відомі факти або обставини, що можуть свідчити про вчинення працівниками правоохоронних органів протиправних дій, у тому числі насильницького характеру, або ви стали свідком таких подій, просимо повідомити про це НАБУ та САП", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця інформація може мати важливе значення для розслідування кримінального провадження за фактом незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки, Офісу Генпрокурора, Нацполіції, а також представників кримінального середовища.
Повідомити інформацію можна на електронну пошту:
САП - [email protected];
НАБУ – [email protected].
Контекст
- 4 листопада НАБУ опублікувало подробиці про викриття в межах операції "Карфаген" нової злочинної організації, де фігурують топправоохоронці. Членів організації підозрюють в підробці євро, забезпеченні роботи колцентрів в обмін на хабарі правоохоронцям та в розповсюдженні наркотичних речовин, зокрема через мережу U420. Крім того, вони займалися катуваннями й побиттям людей.
- Перший епізод операції "Карфаген" стосувався діяльності злочинної організації в Офісі генпрокурора і був оприлюднений на початку вересня. В причетності до цієї організації підозрюють керівника одного з департаментів ОГП, заступника керівника департаменту, пов'язану з ним жінку, який інкримінують співучасть в легалізації незаконно отриманих коштів, та інших осіб. Підозри членам цієї першої організації оголошені за сприяння роботі незаконних колцентрів в обмін на хабарі та в відмиванні коштів.
- Розслідування привело до раптової втечі з країни генерального прокурора Руслана Кравченка. При цьому підозру йому так і не повідомили.