НАБУ і САП просять повідомляти про факти незаконних дій правоохоронних органів

Ця інформація може бути корисною для розслідування в межах операції "Карфаген".

Антикорупційні органи просять громадян, які мають інформацію щодо незаконних дій правоохоронців, повідомляти її в НАБУ і САП.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Якщо вам відомі факти або обставини, що можуть свідчити про вчинення працівниками правоохоронних органів протиправних дій, у тому числі насильницького характеру, або ви стали свідком таких подій, просимо повідомити про це НАБУ та САП", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця інформація може мати важливе значення для розслідування кримінального провадження за фактом незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки, Офісу Генпрокурора, Нацполіції, а також представників кримінального середовища.

Повідомити інформацію можна на електронну пошту:

САП - [email protected];

НАБУ – [email protected].

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