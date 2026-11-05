Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
ГоловнаСуспільствоЖиття

НАБУ і САП просять повідомляти про факти незаконних дій правоохоронних органів

Ця інформація може бути корисною для розслідування в межах операції "Карфаген".

НАБУ і САП просять повідомляти про факти незаконних дій правоохоронних органів
Фото: САП

Антикорупційні органи просять громадян, які мають інформацію щодо незаконних дій правоохоронців, повідомляти її в НАБУ і САП. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

"Якщо вам відомі факти або обставини, що можуть свідчити про вчинення працівниками правоохоронних органів протиправних дій, у тому числі насильницького характеру, або ви стали свідком таких подій, просимо повідомити про це НАБУ та САП", - йдеться в повідомленні. 

Реклама

Зазначається, що ця інформація може мати важливе значення для розслідування кримінального провадження за фактом незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки, Офісу Генпрокурора, Нацполіції, а також представників кримінального середовища.

Повідомити інформацію можна на електронну пошту:

САП - [email protected];

НАБУ – [email protected].

Контекст

  • 4 листопада НАБУ опублікувало подробиці про викриття в межах операції "Карфаген" нової злочинної організації, де фігурують топправоохоронці.  Членів організації підозрюють в підробці євро, забезпеченні роботи колцентрів в обмін на хабарі правоохоронцям та в розповсюдженні наркотичних речовин, зокрема через мережу U420. Крім того, вони займалися катуваннями й побиттям людей.
  • Перший епізод операції "Карфаген" стосувався діяльності злочинної організації в Офісі генпрокурора і був оприлюднений на початку вересня. В причетності до цієї організації підозрюють керівника одного з департаментів ОГП, заступника керівника департаменту, пов'язану з ним жінку, який інкримінують співучасть в легалізації незаконно отриманих коштів, та інших осіб. Підозри членам цієї першої організації оголошені за сприяння роботі незаконних колцентрів в обмін на хабарі та в відмиванні коштів. 
  • Розслідування привело до раптової втечі з країни генерального прокурора Руслана Кравченка. При цьому підозру йому так і не повідомили. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies