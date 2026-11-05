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Сили оборони уразили базу запуску російських дронів у Криму та склади окупантів

Під удари потрапили склад безпілотників у Мелітополі та ремонтні підрозділи росіян на Донеччині й Луганщині.

Сили оборони уразили базу запуску російських дронів у Криму та склади окупантів
Уражена база запуску дронів в Криму
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 4 листопада та в ніч проти 5 листопада завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Криму, а також склади й ремонтні підрозділи противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили об'єкт росіян поблизу Гвардійського в окупованому Криму, звідки зберігають і запускають ударні БпЛА. Також під удар потрапив склад безпілотників у районі Мелітополя Запорізької області.

На Донеччині Сили оборони поцілили по складу боєприпасів поблизу Новоазовська та склад матеріально-технічних засобів у районі Прогресу. Крім того, пошкоджень зазнали ремонтно-відновлювальні підрозділи російської армії поблизу Талаківки на Донеччині та Нижньої Дуванки на Луганщині.

Ще однією ціллю стала мобільна вогнева група противника в районі Донцівки Луганської області.

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