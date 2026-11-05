«Укрспецдронпром» представив багатоцільовий модульний БпЛА «Чомга»

Зокрема, безплотник може використовуватися як носій ударних та зенітних дронів

Українське підприємство «Укрспецдронпром» на виставці IRON HALLOWEEN PARTY 2026 презентувало новий безпілотник літакового типу РП7 Chomga. Дрон розробили як модульну платформу для виконання розвідувальних, ударних і спеціальних завдань. Про це повідомляє видання «Оборонка», чий кореспондент побував на виставці.

«Чомга» побудована за класичною літаковою схемою та потребує смуги завдовжки до 50 метрів для зльоту та посадки. Керувати безпілотником можна через аналогову систему радіокерування SkyLoki розробки «Укрспецдронпром», яка має підвищену стійкість до радіоелектронних завад, або за допомогою супутникового термінала Starlink і системи віддаленого управління з інтегрованим LTE-модемом, розповіли розробники.

Технічні характеристики

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За даними виробника, максимальна маса корисного навантаження РП7 Chomga становить 15 кг. Робоча крейсерська швидкість — 75 км/год, максимальна — 110 км/год. Безпілотник може працювати на висоті до 1500 метрів і перебувати в повітрі до 90 хвилин.

Як зазначають розробники, у конфігурації бомбера з 15-кілограмовим навантаженням тактичний радіус дії становить до 60 км із можливістю повернення на базу. У варіанті камікадзе з бойовою частиною аналогічної маси дальність польоту в один бік сягає 100–125 км. Комплекс лазерного підсвічування забезпечує наведення на відстані до 3 км із висоти до 1500 метрів.

Для менш вимогливих місій підприємство розробило полегшену модифікацію «Лайт Чомга». Вона призначена для транспортування навантаження масою до 5 кг на відстань до 80 км.

Конфігурації для різних завдань

У розвідувально-ударному варіанті РП7 Chomga M-Fly оснащується лазерним цілевказівником, який забезпечує наведення FPV-дронів РП7-10 SkyLoki з інтегрованими оптичними сікерами автономного ураження.

У ролі літака-матки «Чомга» може транспортувати до трьох ударних дронів РП7-10 із бойовою частиною масою 1 кг або два безпілотники зі збільшеними акумуляторами.

Для перехоплення повітряних цілей платформа може нести три швидкісні зенітні безпілотники РП7-Zenit, інтегровані із системою SineLink. За даними виробника, дрони РП7-Zenit мають власну масу разом із бойовою частиною 0,4 кг. Їхня швидкість сягає 250 км/год, а в режимі форсажу — до 320 км/год. Тривалість польоту становить до 20 хвилин, зазначають розробники.

Підтримку ударних груп передбачено забезпечувати ретранслятором РП7-15-RLY SkyLoki Ультра+. Водночас розробники відмовилися від використання самої «Чомги» як постійного ретранслятора через її вразливість під час польоту на низьких швидкостях. Для цієї функції створили окремий прив'язний ретранслятор на аеростаті, здатний працювати до 10 годин.

Наразі платформа «Чомга» повністю готова до практичного застосування в повітрі. «Укрспецдронпром» веде переговори з військовими підрозділами щодо передачі безпілотника на дослідно-бойову експлуатацію. Наступним етапом має стати перевірка можливостей комплексу та його різних тактичних конфігурацій безпосередньо на лінії зіткнення.

За словами представника «Укрспецдронпрому», вартість комплексу залежно від обраної системи зв’язку становить від $5 тис. до $7 тис. Окремою особливістю конструкції є ремонтопридатність у польових умовах. Для відновлення безпілотника достатньо базового інструментарію.