У Києві уламки російських безпілотників спричинили пожежі в двох районах (оновлено)

У Деснянському районі виявили уламки БпЛа "Гербера" з нерозірваною бойовою частиною.

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Росія знову атакувала Київ безпілотниками. У двох районах зафіксовані падіння збитих уламків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Оновлення станом на 22:40. Ввечері росіяни продовжили дронову атаку на столицю. У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Є загоряння.

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Екстрені служби прямують на місце.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків безпілотника сталося загоряння на покрівлі приватного будинку.

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Також є загоряння.

Екстрені служби прямують на місця.

Оновлено. Вибухотехніки поліції вилучили уламки російського безпілотника із бойовою частиною, який впав на території лісопаркової зони Деснянського району.

Про небезпечну знахідку правоохоронцям сьогодні вранці повідомив місцевий мешканець. Внаслідок падіння БпЛА ніхто не постраждав.

Фахівці обстежили місцевість і встановили, що це був безпілотник типу "Гербера-2" з нерозірваною бойовою частиною вагою 10 кг.

Боєприпас розрядили і перевезли на тимчасовий підривний майданчик для знищення.