Росіяни вночі і вранці 4 листопада атакували Кіровоградську область. Під ударами були об'єкти критичної інфраструктури. Минулося без жертв і потерпілих. Внаслідок нічних ударів у Кропивницькому та Олександрійському районах на трьох локаціях спалахнули пожежі.
Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак, повідомили в ДСНС. Голова ОВА Андрій Райкович уточнив, що під атакою перебувала саме енергетика.
Усі пожежі вже ліквідували.
«Крім того, в одній із громад Новоукраїнського району пошкоджено приватне домоволодіння, а в Олександрійському районі – шість одиниць техніки на території сільськогосподарського підприємства», – зазначили в ДСНС у Telegram.
Згодом у ДСНС повідомили про удар ворога по підприємству в Новоукраїнському районі.
«Горіла будівля гаража. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.