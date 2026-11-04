Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни вночі і вранці 4 листопада атакували Кіровоградську область. Під ударами були об'єкти критичної інфраструктури. Минулося без жертв і потерпілих. Внаслідок нічних ударів у Кропивницькому та Олександрійському районах на трьох локаціях спалахнули пожежі.

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак, повідомили в ДСНС. Голова ОВА Андрій Райкович уточнив, що під атакою перебувала саме енергетика.

Усі пожежі вже ліквідували.

Реклама

Фото: ДСНС України Telegram Ліквідація наслідків удару в Кіровоградській області

«Крім того, в одній із громад Новоукраїнського району пошкоджено приватне домоволодіння, а в Олександрійському районі – шість одиниць техніки на території сільськогосподарського підприємства», – зазначили в ДСНС у Telegram.

Фото: ДСНС України Telegram Атака в Кіровоградській області

Згодом у ДСНС повідомили про удар ворога по підприємству в Новоукраїнському районі.

«Горіла будівля гаража. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.