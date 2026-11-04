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Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Кіровоградської області (оновлено)

Минулося без поранених. 

Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Кіровоградської області (оновлено)
Росія атакувала інфраструктуру в Кіровоградській області
Фото: ДСНС України в Telegram

Росіяни вночі і вранці 4 листопада атакували Кіровоградську область. Під ударами були об'єкти критичної інфраструктури. Минулося без жертв і потерпілих. Внаслідок нічних ударів у Кропивницькому та Олександрійському районах на трьох локаціях спалахнули пожежі. 

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак, повідомили в ДСНС. Голова ОВА Андрій Райкович уточнив, що під атакою перебувала саме енергетика. 

Усі пожежі вже ліквідували.

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Ліквідація наслідків удару в Кіровоградській області
Фото: ДСНС України Telegram
Ліквідація наслідків удару в Кіровоградській області

«Крім того, в одній із громад Новоукраїнського району пошкоджено приватне домоволодіння, а в Олександрійському районі – шість одиниць техніки на території сільськогосподарського підприємства», – зазначили в ДСНС у Telegram.

Атака в Кіровоградській області
Фото: ДСНС України Telegram
Атака в Кіровоградській області

Згодом у ДСНС повідомили про удар ворога по підприємству в Новоукраїнському районі. 

«Горіла будівля гаража. Наразі вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.  

Удар по Новоукраїнському району
Фото: ДСНС України Telegram
Удар по Новоукраїнському району

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