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У Києві внаслідок пожежі в магазині побутової хімії постраждала жінка

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці. 

У Києві внаслідок пожежі в магазині побутової хімії постраждала жінка
Фото: ДСНС

У Києві в Святошинському районі сталася пожежа в магазині побутової хімії та косметики. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні о 09:22 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському.

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"У 5-поверховому житловому будинку на 1 поверсі горів магазин побутової хімії та косметики. В ході розвідки виявили жінку з ознаками отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні. 

Пожежу ліквідували о 10:00 на площі 15 кв. м.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці. 

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