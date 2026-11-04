У Києві внаслідок пожежі в магазині побутової хімії постраждала жінка

У Києві в Святошинському районі сталася пожежа в магазині побутової хімії та косметики.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні о 09:22 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському.
"У 5-поверховому житловому будинку на 1 поверсі горів магазин побутової хімії та косметики. В ході розвідки виявили жінку з ознаками отруєння продуктами горіння", - йдеться в повідомленні.
Пожежу ліквідували о 10:00 на площі 15 кв. м.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.