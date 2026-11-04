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Лубінець їде до Вашингтона, де Меланія Трамп готує зустріч представників України та Росії

Омбудсман поцікавився у соцмережах українців про питання до першої леді США, на яке б вони хотіли почути відповідь.

Лубінець їде до Вашингтона, де Меланія Трамп готує зустріч представників України та Росії
Дмитро Лубінець їде в США
Фото: Соцмережі Дмитра Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прямує до Вашингтона, де готують зустріч представників України та Росії за ініціативи першої леді США Меланії Трамп.

Про свою поїздку омбудсман повідомив у Facebook. 

За його словами, попереду на нього чекають важливі зустрічі. Водночас він звернувся до українців із запитанням, що б вони хотіли передати першій леді США.

"Якби ви могли передати одне повідомлення Першій леді США Меланії Трамп, що б ви їй сказали?– написав Лубінець.

Що передувало?

Білий дім анонсував, що 5 листопада Меланія Трамп виступить із заявою щодо припинення вогню в окупованих Олешках та прилеглому районі Херсонської області. За інформацією американської адміністрації, перша леді самостійно ініціювала контакти між Україною та Росією і домоглася встановлення гуманітарного режиму тиші.

Також у Білому домі повідомили про намір Меланії Трамп особисто зібрати представників обох держав – України та Росії – у Вашингтоні, назвавши це безпрецедентною подією в історії США.

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