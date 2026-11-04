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Росіяни атакували енергетику Житомирської області. Відновлення після ударів триває

В обласному центрі поступово налагоджують водопостачання. 

Росіяни атакували енергетику Житомирської області. Відновлення після ударів триває
Ліквідація наслідків російської атаки (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС Житомирщини

Російська армія увечері 3 листопада і вночі 4 листопада атакувала енергетику в Житомирській області. Постраждали Житомирський, Коростенський і Звягельський райони, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. 

Пошкоджено житловий будинок і приватне легкове авто. Після відбою тривоги енергетики розпочали ремонтні роботи, вони ще тривають. 

«Відновлення енергопостачання та підключення абонентів триває. Інформація про постраждалих та травмованих не надходила», – сказав Бунечко. 

Житомирська міська рада повідомила, що водоканал поступово відновлює роботу системи водопостачання в штатному режимі. Подачу води в оселі міста відновили вчора увечері завдяки генератору. Надалі систему перепідключать до основного джерела. 

Внаслідок знеструмлення міста виникли й перебої з теплопостачанням. Усі котельні під'єднані, але можуть виникати перебої.

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