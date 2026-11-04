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Сили оборони ліквідували ще 2180 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 597 010 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 2180 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 2180 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення  Росія втратила в Україні близько 1 597 010 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року: 

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Особовий склад:  близько 1 597 010 (+2 180) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 453 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 640 (+7)
  • Артилерійські системи: 51 879 (+39)
  • РСЗВ: 2 252
  • Засоби ППО: 1 733 (+2)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 072 (+5)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 595 058 (+1 104)
  • Крилаті ракети: 5 192 (+52)

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 881 (+408)
  • спеціальна техніка: 4 871 (+4)

 Дані уточнюються.

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