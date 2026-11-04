Сили оборони ліквідували ще 2180 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 2180 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 597 010 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року:
Особовий склад: близько 1 597 010 (+2 180) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 453 (+1)
- Бойові броньовані машини: 25 640 (+7)
- Артилерійські системи: 51 879 (+39)
- РСЗВ: 2 252
- Засоби ППО: 1 733 (+2)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 072 (+5)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 595 058 (+1 104)
- Крилаті ракети: 5 192 (+52)
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 881 (+408)
- спеціальна техніка: 4 871 (+4)
Дані уточнюються.