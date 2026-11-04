Сили оборони ліквідували ще 2180 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 597 010 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 2180 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 597 010 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 4 листопада 2026 року:

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Особовий склад: близько 1 597 010 (+2 180) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 453 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 640 (+7)

Артилерійські системи: 51 879 (+39)

РСЗВ: 2 252

Засоби ППО: 1 733 (+2)

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 072 (+5)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 595 058 (+1 104)

Крилаті ракети: 5 192 (+52)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 881 (+408)

спеціальна техніка: 4 871 (+4)

Дані уточнюються.