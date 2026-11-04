У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)

Новинні мережі називають переможців ще до кінця підрахунку усіх голосів у штатах та виборчих округах.

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О 2 годині ночі за київським часом на східному узбережжі США закрилися виборчі дільниці. Одразу після цього почали надходити перші результати голосування за 35 сенаторів та 435 конгресменів у Палаті представників.

Новинні мережі прогнозують переможців на основі перших даних підрахунку голосів і у більшості випадків здатні оголосити ім'я обраного кандидата ще до завершення процесу з бюлетенями.

Як Демократична, так і Республіканська партії зазвичай заявляють про свою перемогу саме після того, як про це повідомлять найбільші медіа агенції США, особливо Associated Press, чиї прогнози вважаються найбільш точними.

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Для більшості у Сенаті необхідно мати 51 голос.

LB.ua стежить за оголошенням переможців у режимі наживо:

13:27. Станом на цю хвилину, за даними AP, демократи отримали 54 місця в Сенаті і 228 в Палаті представників. Республіканці – 44 в сенаті і 139 в Палаті представників.

10:54. У Палаті представників перевагу матиме також Демократична партія: вона отримала понад 218 необхідних місць.

10:52. У Небрасці переміг республіканець Піт Рікеттс. Він поборов незалежного кандидата Дена Осборна.

9:54. Результати на цю хвилину виглядають так:

Сенат: 54 демократи, 42 республіканці.

Палата представників: 225 демократів, 135 республіканців.

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Губернатори: 25 демократів, 20 республіканців.

9:09. Демократ Хакім Джеффріс може стати першим спікером Конгресу-афроамериканцем. Голосування відбудеться 3 січня, коли збереться новий склад Конгресу.

8:23. Конгресменка українського походження Вікторія Спартц, відома своїм небажанням підтримувати Україну, програла. Після трьох поспіль термінів в 5 окрузі Індіани переміг демократ Джей Ді Форд.

Фото: EPA/UPG

Також на виборах в 23 окрузі штату Техас перемогла демократка Кейті Паділья Стаут.

7:00. Контроль над Сенатом вже втрачено, втримати Палату представників практично неможливо. Виборці надали перевагу демократам навіть у тих округах, які вважалися "рубіново-червоними" – тобто максимально лояльними до партії президента Трампа, де він два роки тому перемагав з відривом у двозначну кількість відсотків. У чотирьох штатах замість республіканського губернатора обрано демократів, включно з Техасом, де такого не траплялося упродовж десятиліть.

6:54. 10 місць втрачено республіканцями, 176-106. Експерти починають говорити про сценарій, за якого демократи отримають від 240 до 250 голосів у Палаті представників.

6:50. У республіканців вже 9 втрачених місць у Палаті представників, і це не межа: досі не оголошено про поразку конгресвумен Вікторії Спарц в Індіані, хоча вона вже де-факто не має шансів на перемогу. Рахунок наразі 173-106, демократам залишилось 45 місць до більшості.

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6:38. BREAKING. Демократична партія виграла вибори до Сенату і отримає більшість на наступні два роки.

6:25 BREAKING. Демократи взяли 50 місце у Сенаті. Залишилось одне до більшості.

6:21. Рахунок у боротьбі за Палату представників 150-95.

6:11. 49 місць у Сенаті в демократів.

6:02. Демократи мають 48 місць у Сенаті, до більшості залишилось три. У Техасі в одному з ключових протистоянь таки переміг демократ Джеймс Таларіко.

5:55. У демократів вже сім місць конгресменів, відібраних у республіканців.

5:42 BREAKING. Демократи відібрали ще одне місце в Сенаті (у Південній Кароліні) і вже мають шість нових портфелів у Палаті представників. Рахунки 46-37 і 126-72 на користь "синіх".

5:28. Вже чотири місця конгресменів-республіканців дісталися демократам. У партії президента досі жодного відібраного в опонентів мандата.

5:17. Вже у трьох округах, які належали республіканцям, перемогли демократи.

5:05. Погані новини для республіканців: у Нью-Джерсі вони втратили ще одне місце у Палаті представників, а не відібрали у демократів поки жодного. За такої тенденції більшість перейде опонентам Дональда Трампа.

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4:59. Кейша Ленс Боттомс стала першою в історії США афроамериканкою на посаді губернаторки. Її обрали у Джорджії, це перша за ніч виборів зміна партійних преференцій у будь-якому штаті серед губернаторів.

4:57. Демократи першими перетнули позначку у 100 місць в Палаті представників, рахунок 101-55.

4:43. 92-50 рахунок у Палаті представників, поки демократам вдалося офіційно відібрати в опонентів один мандат.

4:01. Ще декілька штатів закрили дільниці, і у демократів вже 45 сенаторів проти 34 у республіканців. Для більшості залишилось шість перемог.

3:55. Знову Північна Кароліна змінює свій вибір порівняно з попереднім волевиявленням на користь демократа замість республіканця – але вже серед конгресменів.

3:53. Західна Вірджинія обрала сенатора-республіканця. 43-33 на користь демократів за загальною кількістю сенаторів. У Палаті представників поки 51-24.

3:36. У Флориді з невеликою перевагою перемагає кандидатка у сенатори від республіканців. 9-1, рахунок "розмочено".

3:28. Тим часом у Палаті представників поточний рахунок 35-14 на користь демократів.

3:24. BREAKING. Перше цієї ночі втрачене крісло республіканцями. У Північній Кароліні замість соратника президента сенатором обрали демократа Роя Купера. 9-0 у сенаторських перегонах, 8 місць до більшості "синіх".

3:23. У Нью-Гемпширі крісло сенатора теж за демократом. 8-0, поки розгром. Залишається 9 місць до зміни більшості у Сенаті з республіканської на демократичну.

3:12. 23-12 рахунок на користь демократів у гонитві за більшістю в Палаті представників.

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3:05. Перші чотири переможці виборів губернаторів – у Пенсильванії, Массачусеттсі, Іллінойсі та Меріленді – усі демократи.

3:01. Після закриття дільниць оголошені переможці виборів до Сенату у Делавері, Іллінойсі, Массачусеттсі, Нью-Джерсі та Род-Айленді – усі вони демократи. Тож рахунок 7-0 сьогодні, 41-31 загалом. Демократам залишається виграти 10 місць з 28, що залишилися, для більшості в Сенаті.

2:57. Джордж Оссофф виграв місце сенатора у Джорджії, 2-0 на сьогоднішніх виборах і 36-31 загалом за демократами. "Сині" так само лідирують у Палаті представників, там рахунок поки 13-6.

2:52. 12-4 на користь Демократичної партії у Палаті представників. Невдовзі дільниці закриються ще у низці штатів, і результати надходитимуть активніше.

2:40. 9-3 за демократами, у Флориді, Джорджії та Кентуккі активно рахують голоси.

2:35. Ще два місця у Конгресі дістаються демократам, рахунок поки 8-2.

2:25. 6-2, перевага опозиційної до Дональда Трампа сили зростає. Поки не оголошено жодного переможця виборів губернаторів, а у Сенаті досі залишається тільки один визначений переможець.

2:23. 5-2 за демократами. Троє переможців зі штату Флорида, який Дональд Трамп вважає своєю "фортецею".

2:19. 4-2 на користь демократів за оголошеними конгресменами.

2:10. Через 10 хвилин після закриття дільниць на східному узбережжі вже оголошено першого переможця виборів до Сенату. Ним став демократ Марк Ворнер у Вірджинії. Також відомі чотири новообрані конгресмени – 3 з них демократи, 1 республіканець.