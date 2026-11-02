Ворог вдарив по енергетиці та логістиці Житомирщини. Є поранені, зокрема дитина

Також російська армія била по цивільним адміністративним приміщенням та приватним будинкам.

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Минулої доби ворог поцілив в об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури Житомирської області.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Також російська армія била по цивільним адміністративним приміщенням та приватним будинкам.

Протягом минулої доби та ночі під атакою ударних безпілотників опинилися Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська, Черняхівська громади.

Триває ліквідація наслідків ворожих атак, працюють спеціальні служби.

Наразі відомо про трьох постраждалих серед них одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога.