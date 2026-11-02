У Запорізькій області четверо людей поранені російськими обстрілами

Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

163 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Косівцевому.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Юліївці, Таврійському, Малій Токмачці, Новоандріївці та Гуляйпільському.

Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Запоріжжю, Комишувасі, Балабиному, Юрківці, Жовтій Кручі, Терсянці, Новоіванівці, Новорозівці, Жовтенькому, Гіркому, Гуляйпільському, Вільнянці, Преображенці, Микільському, Василівському та Новопавлівці.

Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 939 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies