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У Запорізькій області четверо людей поранені російськими обстрілами

Окупанти завдали 939 ударів по 52 населених пунктах. 

У Запорізькій області четверо людей поранені російськими обстрілами
Наслідки російської атаки на Запоржжі
Фото: Рада оборони Запорізької області

Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 939 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 21 авіаудар по Запоріжжю, Комишувасі, Балабиному, Юрківці, Жовтій Кручі, Терсянці, Новоіванівці, Новорозівці, Жовтенькому, Гіркому, Гуляйпільському, Вільнянці, Преображенці, Микільському, Василівському та Новопавлівці.

750 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Зарічне, Солоне, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Річне, Новояковлівку, Запасне, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Юліївці, Таврійському, Малій Токмачці, Новоандріївці та Гуляйпільському.

163 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Косівцевому.

Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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