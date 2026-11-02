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Уночі зафіксували влучання на 26 локаціях, уламки впали у 9 місцях

Всього росіяни запустили 193 безпілотники. 

Уночі зафіксували влучання на 26 локаціях, уламки впали у 9 місцях
Українська авіація
Фото: скріншот з відео

У ніч на 2 листопада російська армія запустила по території України 193 дрони. ППО знешкодила 154 із них. Зафіксували влучання на 26 локаціях, уламки впали у 9 місцях.

Про це розповіли у Повітряних силах

Починаючи із 18:00 1 листопада противник атакував 193 ударними БпЛА типу Shahed (75 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, що у РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожий БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів», – написали у Повітряних силах і попередили, що понад 6 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває. 

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