Головне за неділю, 1 листопада: удари по Вінниччині, атака на Чернівці, понад 190 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 191 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1712-й день повномасштабної війни.

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У жовтні Сили оборони завдали російській армії рекордних втрат і звільнили більше території, ніж окупанти змогли захопити, повідомив президент Володимир Зеленський.

Упродовж жовтня Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Це рекордний показник за всі місяці повномасштабної війни.

Водночас за жовтень українські захисники звільнили 96,2 км² території. Це на 10,4 км² більше, ніж російським окупантам вдалося захопити за цей період.

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Зеленський подякував українським військовим за досягнутий результат і наголосив, що Україна продовжує утримувати позиції та звільняти свої території.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 листопада на фронті від початку доби відбулося 191 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 листопада – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що під час дії режиму припинення вогню на Херсонщині для проведення гуманітарної місії в Олешках Сили оборони використали можливості для евакуації мешканців правобережжя Херсонщини. Йдеться про населені пункти на підконтрольній Україні території вздовж Дніпра, які щодня зазнавали обстрілів з боку росіян.

"Підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ «Південь» у співпраці з представниками місцевої влади евакуювали до більш безпечних пунктів Херсонської області 167 цивільних осіб. Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна особа, які потребували особливої уваги й допомоги", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що евакуація відбувалася в дуже складних і небезпечних умовах. Маршрути проходили через заміновані дороги, що зазнали руйнувань, ділянки зі спаленою військовою технікою та цивільними автомобілями.

Унаслідок ворожої атаки на Козятинську громаду Вінницької області загинули дві людини - 13-річна дівчина та жінка, яка перебувала у реанімації.

У МВС повідомили, що ворожий безпілотник влучив у територію гуртожитку професійного училища. На місці виникли пожежі двох автомобілів, які рятувальники оперативно ліквідували.

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Станом на 21:00 кількість постраждалих зросла до шести.

Унаслідок сьогоднішніх ударів росіян по Глухівській громаді загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Від ранку Глухівська громада перебувала під ворожими атаками. Російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці. Одна з пасажирок – 70-річна жінка – загинула на місці. Ще двоє людей, які перебували в автомобілі, отримали травми.

Також росіяни вдарили безпілотниками по житлових будинках у Глухові. Внаслідок влучань на місці виникли пожежі.

У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Постраждала людина, пошкоджено адмінбудівлю, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

Станом на 13:48 Роман Клічук повідомив про повторне влучання ворожого БпЛА в тому самому районі міста. Постраждалих немає.

За інформацією очільника ОВА Руслана Осипенка, РФ атакувала Буковину трьома БпЛА. Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. 67-річний чоловік отримав осколкові поранення. На місці падіння уламків виникла пожежа.

Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань немає.

У Кременецькій громаді на Тернопільщині внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Без електропостачання залишаються 12 населених пунктів.

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1 листопада із 06:30 по 19:00 противник атакував Україну 326 ударними БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

55 із них були реактивними, решта – “Гербера”, дрони інших типів і шість S8000 Бандероль/Дань-Т.

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною було збито/подавлено 274 БпЛА, 46 реактивних і шість S8000 Бандероль/Дань-Т.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!